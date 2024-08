Nach Messerangriff

Nach der Messerattacke auf dem Solinger Stadtfest - Bundeskanzler Scholz legt Blumen am Tatort ab. (Thomas Banneyer / dpa / Thomas Banneyer)

Scholz wurde in Solingen von Wüst und Solingens Oberbürgermeister Kurzbach (SPD) am Rathaus begrüßt. Der Kanzler wollte auch mit Einsatzkräften sprechen. Er hatte die Messerattacke als furchtbares Verbrechen bezeichnet. Es müsse mit der ganzen Härte des Gesetzes vorgegangen werden.

Tatverdächtig ist ein 26-jähriger abgelehnter Asylbewerber aus Syrien. Er hatte sich am Wochenende der Polizei gestellt und befindet sich in Untersuchungshaft. Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen Mordes und des Verdachts der Mitgliedschaft in der Terrormiliz IS. Der tatverdächtige Syrer sollte im vergangenen Jahr abgeschoben werden. Er war 2022 über Bulgarien nach Deutschland eingereist. Die Abschiebung nach Bulgarien sei gescheitert, weil der Mann untergetaucht sei, hieß es.

SPD-Politiker Hartmann betont Zuständigkeit der Länder, Reul weist Verantwortung zurück

Der innenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Hartmann, sieht bei Abschiebungen die Bundesländer stärker in der Pflicht. Er sagte im Deutschlandfunk, man müsse die Frage stellen, warum der mutmaßliche Täter nicht wie geplant abgeschoben worden sei . Für den Vollzug des Aufenthaltsrechts seien die Länder zuständig. Es sei unverständlich, warum die Behörden die Ausreisepflicht in diesem konkreten Fall nicht durchgesetzt hätten; die bestehenden Gesetze dafür seien ausreichend.

Wüst fordert Aufarbeitung bei Behörden

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst forderte eine Aufarbeitung auch innerhalb der Behörden. "Da gibt es eine Menge Fragen. Es sind auch eine Menge Behörden involviert. Das muss aufgeklärt werden, und da muss Klartext gesprochen werden, wenn da etwas schiefgelaufen ist", sagte er im WDR Fernsehen. Im ZDF erklärte Wüst: "Wenn da irgendwo was schiefgelaufen ist, bei welcher Behörde auch immer, ob vor Ort in Bielefeld, in Paderborn oder bei Landes- oder Bundesbehörden, dann muss die Wahrheit da auf den Tisch."

Die Unionsfraktion drängt auf eine Sondersitzung des Bundestags-Innenausschusses noch in dieser Woche. In Nordrhein-Westfalen soll es nach dem Willen von SPD und FDP eine Sondersitzung des Landtags geben. Die beide Oppositionsfraktionen haben unabhängig voneinander entsprechende Anträge gestellt.

Kühnert: Aufnahmestopp mit Grundgesetz nicht vereinbar

SPD-Generalsekretär Kühnert wies die Forderungen aus der CDU nach einem generellen Aufnahmestopp für Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan zurück. Kühnert sagte im ARD-Fernsehen, dies sei mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Man müsse sich jetzt anschauen, warum die Rückführung des mutmaßlichen Täters von Solingen nicht geklappt habe. Bulgarien sei offenbar bereit gewesen, ihn zurückzunehmen. Daher müsse das Land Nordrhein-Westfalen jetzt die Fakten auf den Tisch legen.

Merz fordert Aufnahmestopp für Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan

CDU-Chef Merz hatte gestern einen Aufnahmestopp für Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan in Deutschland gefordert. In seinem E-Mail-Newsletter "MerzMail" schrieb er: "Nach dem Terrorakt von Solingen dürfte nun endgültig klar sein: Nicht die Messer sind das Problem, sondern die Personen, die damit herumlaufen. In der Mehrzahl der Fälle sind dies Flüchtlinge, in der Mehrzahl der Taten stehen islamistische Motive dahinter." Im ARD-Brennpunkt betonte Merz: "Wenn Solingen jetzt für die Koalition nicht der Wendepunkt ist, dann weiß ich nicht, was noch passieren muss, damit hier einige Leute endlich mal zur Besinnung kommen."

Unions-Fraktionsvize Spahn (CDU) sprach sich für Grenzschließungen aus, um irreguläre Migration zu stoppen. Der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf sagte er: "Es kommen seit Jahren jeden Tag hunderte junge Männer aus Syrien und Afghanistan nach Deutschland und Europa. Das muss endlich enden."

FDP-Fraktionsvize Kuhle forderte als Reaktion auf den Anschlag in Solingen konsequente Abschiebungen. Zudem müssten sich Bund und Länder in Fragen der Migrationspolitik endlich enger abstimmen, sagte er der "Rheinischen Post". Kein Stein dürfe auf dem anderen bleiben.

Bundeskanzler Scholz hatte bereits im Juni nach dem tödlichen Messerangriff von Mannheim angekündigt, die Abschiebung von Schwerstkriminellen und terroristischen Gefährdern nach Afghanistan und Syrien wieder zu ermöglichen.

Buschmann kündigt Verhandlungen über Waffenrecht für Messer an

Bundesjustizminister Buschmann kündigte Verhandlungen über das Waffenrecht für Messer an. "Wir werden nun in der Bundesregierung darüber beraten, wie wir den Kampf gegen diese Art der Messer-Kriminalität weiter voranbringen", sagte der FDP-Politiker der "Bild"-Zeitung. Bisher hat die FDP Vorschläge von Bundesinnenministerin Faeser (SPD) zu schärferen Regeln und Verboten abgelehnt.

Beim "Fest der Vielfalt" zum 650. Solinger Stadtjubiläum waren am Freitagabend drei Menschen getötet und acht verletzt worden, vier davon schwer. Die Terrormiliz IS reklamierte den Anschlag für sich und veröffentlichte am Sonntag ein Video, das den Täter zeigen soll. Wann das Video aufgenommen wurde und ob es sich tatsächlich um den Täter handelt, ist bislang nicht zweifelsfrei geklärt.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.