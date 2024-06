Video-Podcast

Bundeskanzler Olaf Scholz (Archivbild) (IMAGO / photothek / IMAGO / Felix Zahn)

Das von Russland angegriffene Land lasse sich keine Kapitulation diktieren, sagte Scholz. Man arbeite unermüdlich für einen gerechten Frieden. Das bedeute auch, die Unabhängigkeit und Souveränität der Ukraine verteidigen zu helfen und dabei besonnen zu bleiben.

Auf der kommende Woche in Berlin stattfindenden Wiederaufbaukonferenz sollen dem Kanzler zufolge Bedingungen geschaffen werden, damit sich die Wirtschaft noch stärker in der Ukraine engagieren könne. Die konstante Abstimmung mit Partnern und Verbündeten werde beim anschließenden G7-Gipfel in Italien und der für das nächste Wochenende in der Schweiz geplanten Friedenskonferenz für die Ukraine fortgesetzt, sagte Scholz.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.