Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht beim Demokratiekongress von SPD und der Sozialdemokratischen Partei Europas (SPE). (Christoph Soeder / dpa )

Scholz erklärte in Berlin, die Demokratie werde davon bedroht, und deshalb sei achselzuckendes Hinnehmen niemals eine Option. Dass so etwas geschehe, habe auch etwas zu tun mit Reden, die gehalten würden, und mit Stimmungen, die erzeugt würden, sagte der Bundeskanzler.

EU-Parlamentspräsidentin Metsola verlangte auf der Plattform X, dass die Verantwortlichen vor Gericht gestellt werden müssten. "Das Europaparlament steht an deiner Seite", schrieb sie an den attackierten SPD-Politiker gerichtet.

Bundesinnenministerin Faeser kündigte an, sie werde bald mit den Länder-Innenministern über die zunehmende Gewalt gegen Wahlkämpfer beraten. CDU-Generalsekretär Linnemann zeigte sich von der Tat ebenso entsetzt wie die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann und die Grünen-Vorsitzende Lang. Auch der AfD-Vorsitzende Chrupalla verurteilte den Angriff.

Die Vorsitzenden der SPD Sachsen, Homann und Michel, sprachen von einem unübersehbaren Alarmzeichen. Die Einschüchterung von Demokraten sei ein Mittel von Faschisten. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer sagte, man kenne so etwas aus den dunkelsten Epochen der deutschen Geschichte.

Überfall beim Plakatieren in Dresden

Ecke, der Spitzenkandidat der sächsischen Sozialdemokraten für die Europawahl ist, war gestern in Dresden bei einem Angriff zusammengeschlagen und so schwer verletzt worden, dass er operiert werden musste, wie die SPD in Sachsen mitteilte. Die Polizei meldete, der Mann habe im Krankenhaus medizinisch versorgt werden müssen. Den Angaben zufolge wurde außerdem ein Wahlkampfhelfer der Grünen attackiert und verletzt.

Nach Angaben des sächsischen Innenministeriums wurden in dem Bundesland seit Jahresbeginn 112 politisch motivierte Straftaten im Zusammenhang mit Wahlen registriert – davon 30 gegen Amts- und Mandatsträger.

Erst am vergangenen Wochenende wurden Mitglieder der Grünen in Chemnitz und Zwickau beim Anbringen von Wahlplakaten angegriffen. Ähnliche Meldungen gibt es aus anderen Bundesländern. Am Donnerstagabend wurden der Grünen-Bundestagsabgeordnete Gehring und sein Parteikollege Fliß nach eigenen Angaben nach einer Parteiveranstaltung in Essen in Nordrhein-Westfalen attackiert. Im niedersächsischen Nordhorn wurde ein Landtagsabgeordneter der AfD laut Polizei an einem Infostand geschlagen.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.