Bildungspolitik

Es werde eine große Herausforderung sein, weil sie überall in Deutschland gleichzeitig fehlten, sagte der SPD-Politiker bei einem Bürgergespräch in Potsdam. Er befürchte, dass der Lehrermangel das Land in den nächsten zehn Jahren umtreiben und nicht einfach verschwinden werde. Darauf müsse man sich vorbereiten, mahnte der Kanzler. Viele hätten das Problem noch nicht gesehen. Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger rief im Interview der Woche des Deutschlandfunks zu mehr Pragmatismus im Kampf gegen den Lehrermangel auf. So müssten außerschulische Lernorte und Quereinsteiger besser ins Bildungssystem integriert werden, betonte die FDP-Politikerin. Zudem werde man langfristig den Beruf interessanter machen müssen.

