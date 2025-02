Bundeskanzler Scholz weist Rassismus-Vorwürfe gegen Berlins Kultursenator Chialo (CDU) zurück (Archivbild). (picture alliance / dpa / Britta Pedersen)

Scholz hatte Chialo auf einer privaten Geburtstagsfeier als "Hofnarr" der Union bezeichnet. Dieser Begriff sei im Sprachgebrauch nicht rassistisch konnotiert und sei auch nicht so intendiert gewesen, wird der Kanzler in einer Mitteilung des SPD-Parteivorstands zitiert. Die Vorwürfe gegen ihn seien "absurd und künstlich konstruiert". Persönlich schätze er Chialo gerade als eine wichtige liberale Stimme in der Union.

Nach Angaben des Berliner CDU-Landesverbands nannte Scholz Chialo auf der Feier auch "schwarzes Feigenblatt der CDU". Inhaltlich ging es dabei um das Abstimmungsverhalten der Union im Bundestag zur Migrationspolitik. Dabei hatte die Fraktion von CDU und CSU eine Mehrheit mit Stimmen der AfD in Kauf genommen.

Chialo ist Berliner Kultursenator und Mitglied des CDU-Bundesvorstands. Mehrere Politiker seiner Partei forderten Scholz auf, sich zu entschuldigen. Fraktionsvize Spahn sprach von einer unsäglichen Entgleisung. Chialo wollte sich auf Anfrage nicht dazu äußern. Ein Sprecher der Berliner Senatsverwaltung für Kultur bestätigte, dass es bei einer Veranstaltung vor zehn Tagen, an der Scholz und Chialo teilgenommen hätten, einen "Vorfall" gegeben habe.

Zunächst hatte das Magazin "Focus", dessen Chefredakteur auch Gast bei der Party war, über die Aussagen berichtet.

