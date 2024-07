Sommerpressekonferenz

Scholz will als SPD-Kanzlerkandidat die Bundestagswahl gewinnen - Termin voraussichtlich am 28. September

Bundeskanzler Scholz hat bekräftigt, bei der nächsten Bundestagswahl wieder als Kanzlerkandidat für die SPD anzutreten. Er werde mit seiner Partei in die Wahl gehen, um diese zu gewinnen, sagte er auf der traditionellen Sommer-Pressekonferenz in Berlin. Die SPD sei so geschlossen wie noch nie.

24.07.2024