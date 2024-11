"Industriegipfel" im Kanzleramt

Bundeskanzler Olaf Scholz will bei weiteren Treffen mit der Industrie im Kanzleramt Ergebnisse erzielen - und zwar bis Weihnachten. (IMAGO / dts Nachrichtenagentur / IMAGO / dts Nachrichtenagentur)

Regierungssprecher Hebestreit sagte in Berlin, der Prozess werde in absehbarer Zeit - vermutlich bis Mitte Dezember - auch zu einem Abschluss kommen. Scholz hatte sich am vergangenen Dienstag erstmals mit Vertretern von Großindustrie und Gewerkschaften im Kanzleramt getroffen, um nach Wegen aus der Wirtschaftskrise zu suchen. Für Mitte November wurde ein Folgetermin anberaumt, zwischendurch sollen Arbeitsgruppen tagen. Die Koalitionspartner der Kanzler-Partei SPD wurden bislang nicht eingeladen.

Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen legte ein eigenes Impulspapier vor. Finanzminister Lindner reagierte mit einem breiter aufgestellten Treffen der FDP-Fraktion, an dem auch Vertreter von mittelständischen und Familienunternehmen teilnahmen. Hier ist ein zweiter Termin bereits für den kommenden Montag angesetzt.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.