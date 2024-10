Deutsch-indische Regierungskonsultationen in Neu Delhi (Marvin Ibo Güngör / Bundesregier / Marvin Ibo Güngör)

Der SPD-Politiker sagte in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi, wenn man gemeinsam daran arbeite, könnte das eher in Monaten als in Jahren klappen. Die Verhandlungen waren im Jahr 2022 wieder aufgenommen worden. Keine Einigung gibt es bisher bei Themen wie Zöllen auf Auto-Importe oder dem Schutz geistigen Eigentums in der Pharmabranche.

Der Vorsitzende der deutsch-indischen Parlamentariergruppe, der CDU-Politiker Brinkhaus, sagte im Deutschlandfunk, bei Freihandelsabkommen habe die EU stets einen weltpädagogischen Ansatz, der auf Nachhaltigkeit und CO2-Neutralität abziele. Das schrecke Indien ab. Brinkhaus unterstrich, dass die deutsch-indische Zusammenarbeit beim Thema Rüstung intensiviert werden könne. In diesem Bereich sei Deutschland in der Vergangenheit sehr restriktiv gewesen.

Scholz und mehrere Mitglieder der Bundesregierung sind derzeit zu Regierungskonsultationen in Indien. Ziel ist der Ausbau der politischen und wirtschaftlichen Beziehungen.

