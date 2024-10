Neu-Delhi

Scholz will möglichst schnell ein Freihandelsabkommen der EU mit Indien

Bundeskanzler Scholz hat sich für einen schnellen Abschluss der Gespräche zwischen der EU und Indien über ein Freihandelsabkommen ausgesprochen. Der SPD-Politiker sagte auf einer Wirtschaftskonferenz in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi, wenn man gemeinsam daran arbeite, könnte das eher in Monaten als in Jahren klappen.