Scholz sagte dem Berliner "Tagesspiegel", er rechne fest damit, dass die SPD und er 2025 ein so starkes Mandat bekämen, dass sie auch die nächste Regierung anführen würden. Zugleich fügte er hinzu, auch Verteidigungsminister Pistorius wolle, dass er wieder als Kanzler antrete. Er sehe das genau so. Pistorius ist laut Politbarometer derzeit beliebtester Politiker in Deutschland. Der Kanzler erklärte, er habe in seinem politischen Leben schon einige Wahlen gewonnen, obwohl Umfragen das nicht nahelegten. Daraus schöpfe er Zuversicht.

