Bundeskanzler Scholz und Rumäniens Präsident Iohannis (Soeren Stache/dpa)

Vor allem Österreich hatte mit Blick auf das Thema Migration Bedenken geltend gemacht. Der rumänische Präsident Iohannis kritisierte dies. Die EU habe Ende 2022 festgestellt, dass Rumänien ein Rechtsstaat sei, sagte er in Bukarest. Es gebe Ängste in Österreich wegen möglicher illegaler Migrationsrouten durch Rumänien, die Österreich aber gar nicht beträfen. Man werde nun Pilotprojekte an der rumänisch-serbischen Grenze beginnen, um zu zeigen wie effektiv Grenzkontrollen sein könnten.

Dem Schengen-Raum, in dem es keine systematischen Personenkontrollen an den Grenzen gibt, gehören derzeit 26 Staaten an. Neben einer Reihe von EU-Mitgliedern sind auch Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz in der Staatengruppe vertreten.

