Es sei ein Schwerpunkt der Bundesregierung in diesem Jahr, dafür die gesetzlichen Voraussetzungen zu schaffen und auch die Visa-Vergabe zu vereinfachen. Scholz besuchte in Bangalore unter anderem den Sitz des IT-Unternehmens SAP und traf Inderinnen und Inder, die in Kürze eine Arbeit in Deutschland aufnehmen werden.

Hintergrund für die zweitägige Indien-Reise des Bundeskanzlers ist auch der Wunsch der Regierung, weniger abhängig von China zu werden. Indien gilt seit Langem als Alternative. Allerdings beklagen deutsche Firmen Protektionismus und Bürokratie, was etwa Investitionen deutscher Konzerne dort schwierig mache.

Außerdem hat der Kanzler eine klare Haltung Indiens zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gefordert. Scholz sagte nach einem Treffen mit Indiens Premierminister Modi, der Krieg sei auch deshalb eine große Katastrophe, weil Russland den internationalen Grundsatz verletze, Grenzen nicht mit Gewalt zu verschieben. Premierminister Modi sagte, Ziel seines Landes sei, den Krieg durch Dialog und Diplomatie zu lösen. Indien sei bereit, zu allen Friedensgesprächen beizutragen.

