Südkorea-Visite

Scholz wirbt um Chip-Investitionen

Bundeskanzler Scholz wirbt bei seinem Besuch in Südkorea um Investitionen in die deutsche Chip-Branche. "In der Tat sind wir dabei, jetzt zuzusehen, dass möglichst viele Investitionen in Deutschland stattfinden", sagte Scholz in Seoul nach einem Treffen mit Präsident Suk-Yeol Yoon. Südkorea verfüge über eine hoch entwickelte Halbleiter-Industrie.

21.05.2023