Kabinettsklausur

Deutschland werde die Modernisierung seiner Gesellschaft und Wirtschaft nur mit Zuversicht in der Bevölkerung bewältigen können, sagte Scholz zu Beginn des Treffens. Darüber, wie das gelingen könne, werde man zuerst reden. Dabei geht es auch um die Einigkeit der Ampel-Koalition. Zuletzt hatte sich etwa die FDP dagegen gesperrt, dass die EU das Aus für den Verbrennungsmotor ab 2035 beschließt. Auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen konnte bei ihrem Besuch in Meseberg heute keine Einigung in dieser Frage erreichen.

Scholz und von der Leyen bekräftigten, dass umweltfreundliche Produktionstechnologien in der EU Vorrang haben sollten. Als weitere Themen der Kabinetts-Beratungen nannte Scholz den Umgang mit künstlicher Intelligenz und den Ausbau der Windenergie.

