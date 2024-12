Geplante Bundestags-Neuwahl

Scholz: "Würde nicht Vizekanzler unter Merz werden"

Bundeskanzler Scholz will im Falle einer Niederlage bei der für Ende Februar geplanten Neuwahl nicht Stellvertreter unter einem Regierungschef Merz werden. Das würde er nicht tun, sagte der SPD-Politiker in einer Live-Sendung von Deutschlandfunk Kultur im Humboldt Forum in Berlin.