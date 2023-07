Rentenerhöhung

Bundeskanzler Scholz nannte die Einführung des Mindestlohns und die wirtschaftliche Entwicklung in Ostdeutschland als Gründe für die schnellere Angleichung der Renten. (IMAGO / NurPhoto / IMAGO / Nicolas Economou)

Von heute an erhalten die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland mehr Geld. Im Zuge der jährlichen Anpassung steigen die Altersbezüge im Westen um knapp 4,4 Prozent und im Osten um knapp 5,9 Prozent. Mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung beträgt der Rentenwert damit nun einheitlich 37,60 Euro. Der Rentenwert gibt an, wie viel ein sogenannter Entgeltpunkt wert ist. Die über die Jahre gesammelten Entgeltpunkte werden mit dem Rentenwert multipliziert und ergeben damit die Höhe der Rente.

