"Denken Sie an die Stimmen der sterbenden Schotten". (Symbolbild) (Getty Images / Science Photo Libra / Fanatic Studio / Gary Waters)

Die Abgeordneten votierten nach einer mehr als zweistündigen Debatte mit 69 zu 57 Stimmen dagegen. Der Gesetzentwurf hätte es Erwachsenen mit einer unheilbaren Krankheit und einer geschätzten Lebenserwartung von weniger als sechs Monaten ermöglicht, einen assistierten Suizid zu beantragen. Der liberaldemokratische Abgeordnete McArthur hatte an seine Kollegen appelliert, die Stimmen der sterbenden Schotten nicht zu ignorieren. Gegner der Sterbehilfe argumentierten, behinderte, ältere, kranke und depressive Menschen könnten unter Druck gesetzt werden, ihr Leben zu beenden, um anderen nicht zur Last zu fallen.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.