Wissenschaftsprojekt
Schriften zum Beginn der Aufklärung werden digitalisiert

Forschende wollen verstehen, wie Europa zu Beginn der Aufklärung als Raum für Glauben, Wissenschaft und Kommunikation funktioniert hat. Dazu sollen laut der Deutschen Presseagentur mehr als 10.000 Schriftstücke digitalisiert werden und danach online zugänglich sein.

    Eine Seite des Werks "Theatrum cometicum" (1667/1668) von Stanislaw Lubieniecki, einem Vertreter der Sozinianer
    Tausende Sozinianer-Schriftstücke wie dieses Werk aus den Jahren 1667/1668 sollen öffentlich zugänglich werden. (picture alliance / dpa / Lennart Stock)
    Die Dokumente liegen derzeit verstreut in Bibliotheken in ganz Europa, etwa in Stockholm, Hamburg, Amsterdam und Warschau. Auf besonderes Interesse stoßen demnach Schriften der kaum bekannten Bewegung der Sozinianer. Diese transnationale Minderheit aus den Jahren 1550 bis 1750 vertrat den Angaben zufolge kritisches Denken, Toleranz und wissenschaftliche Vernetzungen. Damit habe die Strömung die Aufklärung ganz entscheidend mit vorbereitet.
    Diese Nachricht wurde am 06.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.