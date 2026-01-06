Wissenschaftsprojekt

Die Dokumente liegen derzeit verstreut in Bibliotheken in ganz Europa, etwa in Stockholm, Hamburg, Amsterdam und Warschau. Auf besonderes Interesse stoßen demnach Schriften der kaum bekannten Bewegung der Sozinianer. Diese transnationale Minderheit aus den Jahren 1550 bis 1750 vertrat den Angaben zufolge kritisches Denken, Toleranz und wissenschaftliche Vernetzungen. Damit habe die Strömung die Aufklärung ganz entscheidend mit vorbereitet.
