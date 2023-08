Wasserburg am Bodensee

Schriftsteller Martin Walser beigesetzt

Der Schriftsteller Martin Walser ist in Wasserburg am Bodensee beigesetzt worden. Wie der Bürgermeister der Stadt am Dienstag bestätigte, fand die Beerdigung am Montag im engsten Familienkreis statt.

01.08.2023