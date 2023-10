Frankfurter Buchmesse

Schriftsteller Rushdie sieht Welt in keinem guten Zustand - will aber optimistisch bleiben

Der britisch-indische Schriftsteller Salman Rushdie ist besorgt über die aktuelle politische Lage, will aber auch angesichts des Krieges in Nahost zuversichtlich bleiben. Die Welt sei in keinem guten Zustand, sagte der 76-Jährige auf der Frankfurter Buchmesse.

20.10.2023