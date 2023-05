Basketball

Die Los Angeles Lakers mit dem deutschen Spieler Dennis Schröder konnten sich erneut nicht gegen die Denver Nuggets durchsetzen (Archivbild). (Marcio Jose Sanchez/AP/dpa)

Nach dem 108:119 wäre eine weitere Heimpleite gleichbedeutend mit dem vorzeitigen Ausscheiden. Eine Aufholjagd mit vier Siegen in Serie nach einem 0:3-Rückstand ist in der Geschichte der Play-offs bislang noch keinem Team gelungen, wie die Agentur SID schreibt. Für Denver wäre es der erste Einzug in die NBA-Finals in ihrer Team-Geschichte.

