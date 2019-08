Schuberts "Wandererfantasie" ist ein rund zwanzigminütiges Klavierwerk aus einem Guss, ohne Pausen, ein einziger Klangrausch oft, eine melancholische Klangerzählung ebenso. 25 Jahre war Schubert da alt, und hatte nur noch sechs Jahre zu leben. Gewaltige Lebensenergie steckt in diesem Werk, aber auch Angst, Verzweiflung, Schrecken und Sehnsucht. Im Gespräch lotete der österreichische Pianist Aaron Pilsan den emotionalen und ästhetischen Gehalt und verdeutlicht alles mit zahlreichen musikalischen Beispielen live am Flügel. Im zweiten Teil der Sendung spielt der 1995 in Dornbirn geborene Pianist die "Wandererfantasie" am Stück. Aaron Pilsan gehört zu den großen Nachwuchstalenten seiner Generation. 2017 wurde er mit dem "Förderpreis Deutschlandfunk" beim Musikfest Bremen ausgezeichnet.

Aufnahme vom 9.9.2018 beim Musikfestfest Bremen aus dem Gustav-Heinemann-Bürgerhaus in Vegesack