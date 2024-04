Gemeinsame Erklärung

In einer Erklärung heißt es, völkische Narrative, antisemitische Verschwörungstheorien und extremistisches Gedankengut träten immer häufiger zutage. All das treffe auf eine Schülerschaft, die "personell, materiell und vom Wissen her" schlecht vorbereitet sei. Die Erklärung wurde unterzeichnet von den Landesschülerräten in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.