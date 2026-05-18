Nach Angaben der Polizei eröffneten zwei junge Männer in dem Islamischen Zentrum das Feuer. Dabei wurden drei Personen getötet. Laut Behörden erschossen sich die Angreifer danach selbst. Bei einem der Todesopfer handele es sich um einen Wachmann. Über die Identität und das Motiv der Verdächtigen ist noch nichts bekannt.
Zu dem Islamischen Zentrum in der kalifornischen Großstadt gehören eine Moschee und eine islamische Schule.
Diese Nachricht wurde am 18.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.