Dieser abscheuliche Angriff sei ein Akt des Bösen, ein Akt des Hasses, sagte der Republikaner in einer Ansprache an die Bevölkerung. Er forderte die Überprüfung aller afghanischen Flüchtlinge, die unter der Regierung seines Vorgängers Biden eingereist seien. Bei dem Täter handelt es sich laut Trump um einen Afghanen, der 2021 in die USA gekommen ist. Der Präsident ordnete ferner die Entsendung von 500 weiteren Nationalgardisten nach Washington an.

Ersten Erkenntnissen zufolge hat ein Angreifer im Zentrum der US-Hauptstadt unvermittelt das Feuer auf Soldaten eröffnet. Zwei verletzte Nationalgardisten befinden sich den Angaben zufolge in kritischem Zustand. Auch der mutmaßliche Täter sei angeschossen worden. Die Polizei nahm ihn fest.

