Washington

Standbild einer Überwachungskamera, als der Täter versucht, durch eine Sicherheitsschleuse im Hilton Hotel zu stürmen. (dpa / Newscom / official)

Dem 31-Jährigen wird unter anderem versuchter Mord vorgeworfen, wie Justizminister Blanche mitteilte. Ihm droht eine lebenslange Haftstrafe. Der Mann war am Rande des traditionellen Korrespondenten-Dinners in der Hauptstadt bewaffnet durch die Sicherheitsschleuse gestürmt, konnte aber gestoppt werden. Ein Sicherheitsbeamter wurde getroffen, dank seiner schussicheren Weste aber nicht verletzt. US-Medien zufolge soll der Angeklagte vor der Tat in einem Schreiben angekündigt haben, mehrere Regierungsvertreter töten zu wollen.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.