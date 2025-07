Großeinsatz der Polizei nach Schüssen in Manhatten (AP / Angelina Katsanis)

Darunter sollen der Schütze selbst und ein Polizist sein. Der TV-Sender CNN berichtete unter Berufung auf Ermittlerkreise von insgesamt fünf Todesopfern. Die New Yorker Polizei bestätigte zunächst nur den Tod des Tatverdächtigen. Der Vorfall ereignete sich in einem Hochhaus, in dem sich unter anderem Büros der Investmentgesellschaft Blackstone und der National Football League befinden.

US-Justizministerin Bondi teilte auf der Online-Plattform X mit, dass sich die Bundespolizei FBI in die Ermittlungen eingeschaltet habe.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.