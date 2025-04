Doppelmord

In Bad Nauheim sind zwei Menschen durch Schüsse ums Leben gekommen (picture alliance / dpa / Helmut Fricke)

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Gießen handelt es sich um einen 28-jährigen Mann. Gegen ihn wurde Haftbefehl wegen Mordes erlassen. Der Beschuldigte gab demnach zu, die beiden Männer erschossen zu haben. Motiv soll Rache in einer Familienangelegenheit gewesen sein.

Die 28 und 50 Jahre alten Männer waren am Samstagabend vor einem Wohnhaus in Bad Nauheim getötet worden. Nach der Tat lief eine Großfahndung an. Zwei weitere Männer wurden festgenommen. Zwischenzeitlich waren mehr als 220 Beamte im Einsatz.

