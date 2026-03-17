Der Schufa-Score kann entscheidend sein, wenn es etwa um Kredite geht, aber auch um Mietverträge. (IMAGO / Political-Moments)

Voraussetzung ist eine einmalige Registrierung für den sogenannten Schufa-Account auf der Internetseite der Auskunftei. Zudem sollen die Angaben zur Kreditwürdigkeit transparenter werden. Bisher war oft unklar, wie die Schufa die Bonität berechnet. Mit dem neuen, vereinfachten Score-Modell sollen auch Laien diesen ohne großen Aufwand nachrechnen können: Für zwölf Kriterien werden Punkte vergeben. Je höher die Gesamtpunktzahl, desto besser gilt die Kreditwürdigkeit des Verbrauchers. Zu den Kriterien zählen unter anderen das Alter der aktuellen Wohnadresse, der Kreditkarte oder des Bankvertrags sowie aufgenommene Ratenkredite oder auch ausgebliebene Zahlungen.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.