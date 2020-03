In den meisten Bundesländern wird es bis nach den Osterferien schulfrei geben. Das heißt, keinen Präsenzunterricht. Das ifo-Institut für Wirtschaftsforschung warnt bereits vor einem verlorenen Jahr in der Bildungsgeschichte der betroffenen Kinder und Jugendlichen. Viele Eltern stehen vor einer großen Herausforderung: Wie sollen sie ihre Kinder in den kommenden Wochen betreuen?

In Campus & Karriere gehen wir diesen Fragen nach: Wie denken Eltern- und Lehrervertreter über die politischen Maßnahmen? Welche Lösungen wünschen sie sich? Was ist mit anstehenden Abiturprüfungen? Gibt es schon jetzt Konzepte für Video-Unterricht und andere Online-Lösungen für zu Hause?

Gesprächsgäste:

Udo Beckmann , Bundesvorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung, VBE

, Bundesvorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung, VBE Martin Fugmann , Schulleiter in Gütersloh, Experte für digitales Lernen

, Schulleiter in Gütersloh, Experte für digitales Lernen Jutta Löchner, Vorsitzende der Landeselternschaft der Gymnasien in Nordrhein-Westfalen

Unsere Hörerinnen und Hörer können sich beteiligen. Rufen Sie uns kostenfrei an unter: 00800 – 44 64 44 64 – oder senden Sie eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Sie können ab jetzt bis zur Sendung morgen auch eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter hinterlassen.