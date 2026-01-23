Eisregen und extreme Glätte

Durch Glatteis gab es eine Unfallserie auf der A44 mit Toten und Verletzten. (Christian Müller / dpa / Christian Müller)

Ein Polizeisprecher nannte die Lage auf den Straßen "katastrophal". Allein in der Region Osnabrück kam es demnach zu "mehreren hundert Glätteunfällen". Die Menschen wurden aufgerufen, zu Hause zu bleiben. In Nordrhein-Westfalen kam es infolge von Glätte zu einer Unfallserie auf der A44 bei Paderborn. Ein kleinerer Lastwagen kollidierte demnach mit einem mit Papier beladenen Sattelzug, der in Brand geriet. Der Fahrer des kleineren Lkw starb. Zudem ereignete sich im Bereich zwischen Marsberg und Lichtenau ein weiterer Unfall mit zwei Toten. Dort fuhr ein Auto auf einen Lastwagen auf. Elf weitere Menschen wurden bei der Unfallserie leicht verletzt. Die Autobahn in dem Bereich war auch am Freitagvormittag noch in beiden Richtungen auf unbestimmte Zeit gesperrt.

