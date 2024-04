Die Schulden in den südlichen Ländern der Welt sind so hoch wie noch nie. (Archivbild) (picture alliance / NurPhoto / Jakub Porzycki)

Mehr als eine Milliarde US-Dollar pro Tag zahlten diese Staaten an ihre Gläubiger, heißt es in einem Report des katholischen Entwicklungshilfswerks Misereor und des Entschuldungsbündnisses erlassjahr.de. Danach befinden sich 55 Prozent von insgesamt 152 untersuchten Ländern in einer kritischen oder sehr kritischen Lage. Vor der Corona-Pandemie waren es den Angaben zufolge 37 Prozent. Der Bericht verweist zudem auf Erhebungen der Vereinten Nationen, nach denen mehr als 3,3 Milliarden Menschen in Nationen leben, die mehr für die Begleichung von Schulden und Zinsen als für Bildung und Gesundheit ausgeben.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.