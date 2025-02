Nach dem Angriff auf einem Auge blind: Salman Rushdie. (picture alliance / dpa / Christian Charisius)

Die Geschworenen am Bezirksgericht Chautauqua im US-Bundesstaat New York sahen die Tatbestände des versuchten Mordes und der Körperverletzung als erwiesen an. Dem Angeklagten droht eine Haftstrafe von bis zu 25 Jahren. Das Strafmaß wird zu einem späteren Zeitpunkt verkündet.

Der 27-Jährige, der die amerikanische und die libanesische Staatsbürgerschaft besitzt, war im August 2022 bei einer Veranstaltung mit Rushdie im Bundestaat New York auf die Bühne gerannt und hatte auf den Schriftsteller eingestochen. Rushdie wurde schwer verletzt und erblindete in Folge des Angriffs auf einem Auge.

Diese Nachricht wurde am 21.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.