Wintereinbruch

Winterwetter in Köln (Rolf Vennenbernd/dpa)

In mehreren Kreisen und Städten Nordrhein-Westfalens findet kein Präsenzunterricht statt. Dort entscheiden die Schulen selbst, ob der Unterricht ganz entfällt oder die Schülerinnen und Schüler zu Hause lernen müssen. Auch in anderen Regionen Deutschlands wurde der Unterricht abgesagt.

Der Deutsche Wetterdienst warnte, dass es auch am Morgen im Berufsverkehr noch Probleme durch starken Schneefall und Glatteis geben könne. Für die Südhälfte Deutschlands wird mit besonders gravierenden Unwetterfolgen gerechnet. Der DWD rief dazu auf, alle Autofahrten zu vermeiden. Später am Tag ist demnach mit einer Entspannung zu rechnen.

Gestern hatten starke Schneefälle und Glatteis vor allem in der Mitte und im Süden Deutschlands für Beeinträchtigungen gesorgt. Am Frankfurter Flughafen starteten wegen Eisregens zeitweise keine Flugzeuge. Auch der Bahnverkehr kam in Teilen Deutschlands zum Erliegen, vielerorts wurde der Busbetrieb gestoppt. In der Eifel gab es auf glatter Straße einen Toten.

