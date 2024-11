Nach Flutkatastrophe

Nach den Überschwemmungen in Spanien öffnen 47 Schulen. (Alberto Saiz/AP/dpa)

Das teilte die Regionalregierung auf der Online-Plattform X mit. Noch immer werden in dem Katastrophengebiet an der spanischen Mittelmeerküste 32 Menschen vermisst. Die Aufräumarbeiten in den etwa 80 verwüsteten Gemeinden rund um Valencia gehen weiter. Fast 20.000 Einsatzkräfte von Militär und Polizei sowie viele Freiwillige beteiligen sich daran. Der Wetterdienst Aemet sagte für die nächsten Tage erneut stärkere Regenfälle voraus.

Bei den Unwettern im Großraum Valencia waren 214 Menschen ums Leben gekommen. Acht weitere starben in den Regionen Kastilien-La Mancha und Andalusien.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.