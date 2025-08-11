In den ersten Bundesländern sind die Sommerferien ab heute wieder vorbei. (picture alliance / dpa / Bernd Weißbrod)

In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist der erste Schultag. Im Lauf der Woche beginnt dann wieder in Bremen, Niedersachsen und im Saarland die Schule.

Die Sommerferien erstrecken sich in Deutschland traditionell über gut drei Monate - um die Gesamtbevölkerung möglichst gleichmäßig zu verteilen. Die meisten Bundesländer wechseln sich mit früheren und späteren Ferienterminen ab. Dabei darf ein Zeitraum zwischen dem 20. Juni und dem 15. September ausgeschöpft werden.

Bayern und Baden-Württemberg machen bei diesem "rollierenden System" nicht mit und gehen immer als Letzte in die Ferien. Das hat in diesem Jahr erneut zu größeren Diskussionen geführt: Denn die Langfristplanung für die Ferientermine ab 2030 hat begonnen und auch andere Bundesländer wollen mal als letzte starten.

Diese Nachricht wurde am 11.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.