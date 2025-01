Bundesentwicklungsministerin

Schulze und der neue syrische Außenminister al-Schaibani in Damaskus. (Sebastian Gollnow / dpa / Sebastian Gollnow)

Entwicklungsministerin Schulze sagte bei einem Besuch in Damaskus, so wolle man den Wiederaufbau des stark geschwächten syrischen Gesundheitssystems nach dem Sturz des Assad-Regimes unterstützen. Künftig sollen demnach etwa Ärztinnen und Ärzte aus Deutschland nach Syrien reisen, um dort medizinische Trainings anzuleiten. Auch Fortbildungen syrischer Mediziner in Deutschland seien geplant, so Schulze. Das Programm gibt es bereits in 52 anderen Ländern.

Nach Angaben des Bundesentwicklungsministeriums sind mehr als ein Drittel der Krankenhäuser in Syrien nicht mehr funktionstüchtig. Hinzu komme, dass mehr als die Hälfte des Gesundheitspersonals aus dem Land geflohen sei, hieß es.

