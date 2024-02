Das Zentrum in der Stadt Nyanya im Landesinneren hat nach Angaben des Ministeriums mehrere Aufgaben. So soll es als Anlaufstelle für Menschen dienen, die sich für eine Ausbildung oder Arbeit in Deutschland und Europa interessieren. Dabei geht es etwa um Informationen über legale Einreisewege. Das Zentrum soll aber auch Nigerianer, die Deutschland wieder verlassen müssen, beim beruflichen Neustart in ihrer Heimat helfen. In Deutschland galten Ende 2023 rund 14.000 Nigerianer als ausreisepflichtig. Die Rückführung ist in vielen Fällen schwierig, weil die Betroffenen oft keine Papiere haben.