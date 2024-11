Kampf gegen Erderwärmung

Bundesentwicklungsministerin Schulze fordert mehr Anstrengungen im Kampf gegen den Klimawandel (IMAGO / Political-Moments / IMAGO)

Denn jedes Zehntelgrad Erwärmung, das vermieden werden könne, zähle, weil es die Dürren, Fluten und Hitzewellen der Zukunft abmildere, sagte Schulze den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Wissenschaftler gehen nach den Worten der Ministerin davon aus, dass das angestrebte 1,5-Grad-Ziel möglicherweise kurzfristig überschritten wird. Langfristig könne es nur eingehalten werden, wenn die Menschheit damit beginne, CO2 wieder aus der Atmosphäre zu entnehmen, betonte Schulze. Mit Blick auf die am Montag in Aserbaidschan beginnende Weltklimakonferenz forderte sie sichtbare Fortschritte in allen Ländern.

