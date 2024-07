Sahel-Allianz

Schulze kündigt Bildungsinitiative an

Die Bundesregierung will sich im Kampf gegen Terrorismus in Westafrika weiter in den Staaten der Sahelzone engagieren. Insbesondere die Stärkung der Bildung wird in der politisch instabilen Region als wichtig erachtet. Entwicklungsministerin Schulze (SPD) kündigte als Vorsitzende der größten Geberplattform für die Region, der Sahel-Allianz, eine Initiative für mehr als zwei Millionen Jungen und Mädchen an.

16.07.2024