Entwicklungsministerium

Wie ihr Ministerium mitteilte, traf sie die Vereinbarung bei einem Treffen mit dem neuen palästinensischen Ministerpräsidenten Mustafa in Ramallah. Danach sollen in den nächsten drei Jahren im Westjordanland und Ost-Jerusalem rund 25.000 neue Jobs geschaffen und bestehende Arbeitsplätze erhalten werden. Ebenso sollen palästinensische Firmen unterstützt werden. Ziel sei es, für mehr Stabilität in der Region zu sorgen. Nach Angaben des Ministeriums hat sich die Arbeitslosigkeit im Westjordanland nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel und dem Gazakrieg nahezu verdreifacht. Sie liegt jetzt bei 40 Prozent.

