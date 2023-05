Svenja Schulze (SPD), Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Die SPD-Politikerin sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, bei der Suche nach Fachkräften sollten die Entwicklungsländer stärker in den Blick genommen werden. Viele dieser Länder stünden vor der Herausforderung, genügend Jobs für ihre junge, wachsende Bevölkerung zu schaffen.

Die Ministerin warnte zugleich davor, Konkurrenz um Fachkräfte auf dem internationalen Arbeitsmarkt zu schaffen. Deutschland dürfe keinen Schaden anrichten in ärmeren Ländern, betonte sie. In manchen Ländern sei die Arbeitslosigkeit allerdings so hoch, dass sie von der Fachkräfte-Migration profitieren würden.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.