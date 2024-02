Svenja Schulze (SPD), Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Archivbild vom Oktober 2023). (picture alliance / dpa / Christophe Gateau)

Die SPD-Politikerin, gerade zu Besuch in dem afrikanischen Land, sagte im Deutschlandfunk, sowohl Deutschland als auch Nigeria hätten Interesse an einer solchen Partnerschaft. In Nigeria gebe es viele junge Menschen, die zwar gut ausgebildet seien, aber trotzdem keinen Arbeitsplatz im Land fänden. Deutschland wiederrum brauche Fachkräfte und könne diesen Menschen eine Perspektive bieten. Nigerianer würden von anderen Ländern wie Kanada umworben. Zugleich betonte Schulze, müsse es eine Vereinbarung geben, wonach Nigeria in Deutschland abgelehnte Asylbewerber zurücknehme.

Zu einer möglichen Visa-Freiheit für Nigerianer äußerte sich Schulze nicht. Sie verwies auf den Beauftragten der Bundesregierung, den FDP-Politiker Stamp. Er arbeite daran, bilaterale Migrationsabkommen abzuschließen.

