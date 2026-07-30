Nach Huthi-Angriffen

Schifffahrt im Roten Meer (Archivbild) (AFP / KHALED ZIAD)

Die Mitteilung folgt auf Angriffe der mit dem Iran verbündeten Huthi-Miliz im Jemen gegen saudische Schiffe. Wegen der faktischen Blockade der Straße von Hormus exportiert Saudi-Arabien einen Teil seines Öls derzeit über eine Pipeline ans Rote Meer. Von dort aus wird das Öl per Schiff weitertransportiert. Durch neue Angriffe der Huthi wird aber auch dieser Exportweg unsicherer. Nach Angaben des saudischen Verteidigungsministeriums werden 14 Länder Teil der neuen Allianz, darunter die Golfstaaten Kuwait, Katar und Bahrain sowie Pakistan, die Türkei, Ägypten und Jordanien.

Die Europäische Union hatte bereits 2024 eine Marinemission im Roten Meer gestartet, um die ‌Freiheit ‌der Schifffahrt nach Angriffen der Huthi zu sichern.

Diese Nachricht wurde am 31.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.