UNO-Hochseeabkommen

Symbolbild zur Illustration des Themas UNO-Abkommen zum Hochsee-Schutz (imago / Shotshop )

Die UNO-Vollversammlung verabschiedete in New York eine entsprechende Resolution und setzte das Treffen für die Verabschiedung für Juni an. Die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen hatten sich nach jahrelangen Verhandlungen Anfang März auf das erste internationale Abkommen zum Schutz der Weltmeere und der dortigen Artenvielfalt geeinigt. Nach einer Verabschiedung können es die Länder dann ratifizieren, für ein Inkrafttreten müssen es mindestens 60 sein. Die Vereinbarung sieht einen Schutz auch für Meeresgebiete vor, die sich außerhalb von Wirtschaftszonen befinden, die zu den einzelnen Ländern gehören. Umweltorganisationen hatten die Einigung als historischen Erfolg gelobt.

Das Abkommen sieht außerdem vor, dass Aktivitäten wie einer Förderung von Bodenschätzen auf hoher See eine Untersuchung zu Folgen für die Umwelt vorausgehen muss.

