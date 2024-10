Fußball Champions League

Szene aus dem Spiel Barcelona gegen Bayern München (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Emilio Morenatti)

Bayer Leverkusen spielte beim französischen Club Stade Brest 1:1. Nur dem VfB Stuttgart war am Dienstag bei Juventus Turin ein 1:0-Sieg gelungen.

Der FC Bayern München muss nach einer weiteren Niederlage um die direkte Qualifikation fürs Achtelfinale bangen. Gegen den FC Barcelona von Ex-Bayern-Trainer Hansi Flick setzte es am Mittwochabend ein 1:4. Der Brasilianer Raphinha (1./45./56. Minute) und der Ex-Münchner Robert Lewandowski (36.) trafen für die Gastgeber. Mittelstürmer Harry Kane erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1 (10.). Die Bayern verloren in der Königsklasse nur zweimal noch deutlicher, und zwar jeweils beim 0:4 in Barcelona (2009) und gegen Real Madrid (2014).

RB Leipzig kassierte in der Champions League auch im dritten Spiel eine Niederlage. Das Team von Trainer Marco Rose verlor gegen den favorisierten FC Liverpool mit 0:1 (0:1) und bleibt damit diese Saison weiter ohne Punkt in der Fußball-Königsklasse. Für die Gäste aus England erzielte Darwin Núñez (27.) vor 45.228 Fans den entscheidenden Treffer.

Bayer Leverkusen musste sich erstmals in dieser Champions-League-Saison mit einem Punkt begnügen. Der deutsche Meister kam ohne den angeschlagenen Torjäger Victor Boniface im dritten Spiel der Ligaphase beim französischen Überraschungsteam von Stade Brest zu einem 1:1 (1:1). Im Stade Roudourou erzielte Florian Wirtz (24. Minute) den Treffer für die Gäste, Pierre Lees-Melou (39.) glich noch in der ersten Halbzeit aus.

