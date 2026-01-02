"Der König von Bärenbach"
Schwäbischer Schauspieler Walter Schultheiß im Alter von 101 Jahren gestorben

Der Schauspieler Walter Schultheiß ist tot. Wie seine Familie bekanntgab, starb er bereits am 22. Dezember im Alter von 101 Jahren. Schultheiß war seit den 1960er Jahren vor allem als schwäbischer Mundart-Schauspieler im Fernsehen und auf Bühnen erfolgreich.

    Schulheiß mit dunklem Anzug und Fliege steht vor einer roten Wand. Er hält mit fragendem Blick beide Hände hoch.
    Erfolge als schwäbischer Mundartschauspieler: Walter Schultheiß - hier ein Bild aus dem Jahr 1995. (dpa / teutopress)
    Er spielte unter anderem in den TV-Serien "Oh Gott, Herr Pfarrer" und "Der König von Bärenbach" sowie im "Tatort". Schultheiß wurde unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande und der Ehrenmedaille des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet.
    Diese Nachricht wurde am 02.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.