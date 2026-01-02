"Der König von Bärenbach" Schwäbischer Schauspieler Walter Schultheiß im Alter von 101 Jahren gestorben
Der Schauspieler Walter Schultheiß ist tot. Wie seine Familie bekanntgab, starb er bereits am 22. Dezember im Alter von 101 Jahren. Schultheiß war seit den 1960er Jahren vor allem als schwäbischer Mundart-Schauspieler im Fernsehen und auf Bühnen erfolgreich.
Er spielte unter anderem in den TV-Serien "Oh Gott, Herr Pfarrer" und "Der König von Bärenbach" sowie im "Tatort". Schultheiß wurde unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande und der Ehrenmedaille des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet.
