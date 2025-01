Partizipation

Schwarz-roter Senat in Berlin etabliert ersten Beirat für Sinti und Roma in Europa

In Berlin hat ein Beirat für Angelegenheiten von Sinti und Roma seine Arbeit aufgenommen - laut Senatsverwaltung der erste seiner Art in ganz Europa. Er soll sowohl deutsche als auch ausländische oder nach Deutschland eingewanderte Sinti und Roma in den Blick nehmen, kündigte Berlins Sozialsenatorin Kiziltepe an.