Verteidigung

SPD-Verteidigungspolitiker Andreas Schwarz (picture alliance / dts-Agentur / -)

Nach einem mehrtägigen Ukraine-Besuch sagte Schwarz im Deutschlandfunk, es sei sehr beeindruckend, wie pragmatisch und digital die Armee vorgehe. Als Beispiel nannte er die Datenplattform Delta, auf der Informationen von Aufklärungsdrohnen und Satelliten in Echtzeit gesammelt werden. Die Software sei auch mit deutschen Geldern entwickelt worden. Deshalb sollte man Interesse haben, daran zu partizipieren.

Der SPD-Politiker betonte, die Ukraine arbeite - auch wegen des Zeitdrucks im Krieg - effizient und kostengünstig. In Deutschland gebe es demgegenüber Rüstungsprojekte, die auf viele Jahre angelegt seien. Hier müsse man fragen, ob die Waffensysteme nach so langer Zeit noch gebraucht würden.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.