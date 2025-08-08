Das Schwarze Loch in unserer Milchstraße ist längst nicht so massereich wie das neu entdeckt. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Uncredited)

Zum Vergleich: Das Schwarze Loch in unserer Milchstraße ist vier Millionen mal so massiv. Der neue Rekordhalter liegt in der sogenannten "Cosmic Horseshoe-Galaxie" - auch sie ist extrem groß. Die Forschenden vermuten einen Zusammenhang: Denn wenn Galaxien wachsen, gibt es auch mehr Material für das Schwarze Loch - also sozuagen mehr "Futter", wodurch es weiter an Masse zulegt. Bei dem nun entdeckten Exemplar sind möglicherweise mehrere Schwarze Löcher aus mehreren Galaxien miteinander verschmolzen, schreibt das Wissenschaftsteam im Fachmagazin Monthly Notices of the Royal Astronomical Society

Schwarze Löcher im Weltall haben eine so starke Gravitationskraft, dass weder Materie noch Licht ihnen entkommen - je mehr sie schlucken, desto massereicher werden sie.

